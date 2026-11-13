Гарбузов: столичный производитель кофе повысит выпуск вдвое при поддержке города

Столичная компания «Кулбрю», специализирующаяся на выпуске готовых кофейных напитков, а также натуральных кофейных и чайных экстрактов, увеличит производственные мощности в два раза. Поддержку предприятию оказывает Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП), сообщил министр правительства города, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он отметил, что при содействии МФППиП завод развивает собственную промышленную инфраструктуру, внедряя современное оборудование и технологические решения.

«Это позволит увеличить выпуск более чем в два раза. С начала года на площадке уже изготовили свыше 7 млн готовых напитков и около 390 тыс. упаковок экстрактов общим объемом 373 тыс. л», — сказал Гарбузов.

Благодаря технологиям компании кофейни и сети общепита тратят меньше времени на приготовление напитков. Готовый кофейный экстракт заменяет варку эспрессо для каждой порции: персоналу проще работать, а гости обслуживаются быстрее.

Следующий шаг производителя — собственная линейка продукции. В нее войдут кофейные и чайные экстракты в стиках-саше и кофейные шоты по 150 мл. Параллельно предприятие разрабатывает функциональные напитки с протеином, коллагеном и креатином и линейку сезонных вкусов.

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства работает под эгидой Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы. Его ключевая задача — поддерживать масштабные капиталоемкие промышленные проекты с высокой добавленной стоимостью, которые развивают экономику, укрепляют технологический потенциал города и создают новые производственные компетенции.

Среди наиболее востребованных инструментов фонда — компенсация половины ключевой ставки Банка России по инвестиционным кредитам.

Москва планомерно улучшает инвестиционный климат и наращивает промышленный потенциал. Городские решения повышают производительность труда и эффективность производств, что работает на реализацию нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».