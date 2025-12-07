Гарбузов: предприятия Москвы увеличивают производство игрушек

За период с января по октябрь 2025 года производство игр и игрушек в Москве выросло на 4,7% в сравнении с аналогичным сроком предыдущего года. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что столичные предприятия выпускают разнообразные товары для детей: одежду, обувь, продукты питания, игры и многое другое.

«Компании активно выходят на еще неосвоенные рынки, внедряют новые каналы сбыта, наращивают объемы выпуска. Так, например, предприятия, изготавливающие игры и игрушки, произвели в январе – октябре этого года на 4,7% больше товаров, чем за тот же период 2024 года», – сказал Гарбузов.

Компания «Клевер», которая разрабатывает и производит творческие наборы, за 10 месяцев более чем на 70% увеличила продажи на маркетплейсах относительно аналогичного периода прошлого года. Производитель фиксирует высокий покупательский интерес к товарам, направленным на развитие детей.

Столичный бренд Coalicia, создающий мягкие игрушки-муфты, активно продвигается на зарубежных рынках: продукция уже представлена в Казахстане, а в скором времени компания выйдет на рынок ОАЭ. Также на фестивале «Зима в Москве» будет представлена серия подушек «Города России». Дополнительным направлением развития стали выездные мастер-классы по пошиву игрушек – такие практики позволяют аудитории ближе познакомиться с ручным трудом и привлекают внимание к ремесленной составляющей производства.

Предприятие Drema в этом году продолжило расширять линейку продукции. Компания выпустила серию игрушечных персонажей мультсериала «Цветняшки» по лицензии студии «Платошка». Также было запущено новое направление – корпоративные сувениры. В целом за последние три года ассортимент компании увеличился в два раза.

Москва является крупнейшим промышленным, научным и инженерным центром России. Каждый год в городе открывается около 150 технологичных производств. На сегодня в столице действует почти 4,6 тыс. промышленных предприятий, на которых работают порядка 755 тыс. человек. Производители могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки, включая программу льготного инвестиционного кредитования, офсетные контракты и другие инструменты.