Гарбузов: первый профильный пищевой технопарк Москвы расширяет производство

В технопарке «Рябиновая 44», возведенном в Очаково-Матвеевском по программе создания мест приложения труда, поселили второго резидента — компанию «Рыбная мануфактура». Производство будет специализироваться на изготовлении продуктов из рыбы и морепродуктов для ресторанов и розничных сетей, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что программа стимулирования создания мест приложения труда является важным инструментом развития городской экономики, позволяя формировать современные центры деловой активности и создавать качественные рабочие места для москвичей.

«ПТехнопарк „Рябиновая 44“ стал первым в столице профильным объектом, специально созданным для предприятий пищевой промышленности. Общая площадь комплекса составляет почти 15 тыc. кв. м, а после выхода на проектную мощность здесь будет создано свыше 300 рабочих мест», — отметил Гарбузов.

Основная отличительная черта технопарка «Рябиновая 44» — ориентация на потребности сферы общественного питания, куда входят фабрики-кухни, кейтеринговые и ресторанные компании. Для резидентов доступен полный спектр услуг: уборка общих территорий, обслуживание помещений, техническая поддержка инженерных систем и круглосуточная помощь. Безопасность объекта организована с помощью видеонаблюдения, охраны и постоянного контроля доступа.

«Рыбная мануфактура» разместилась на площади свыше двух тысяч квадратных метров. На первом этапе компания сосредоточится на производстве полуфабрикатов и заготовок из рыбы и морепродуктов для своей собственной ресторанной сети, а также для ресторанных групп Москвы и Подмосковья. Помимо этого, предприятие намерено выпускать продукцию для розничной торговли: замороженные полуфабрикаты, кулинарные изделия, копченую рыбу и другие товары.

Производственные мощности рассчитаны на переработку примерно 5 т рыбы и морепродуктов ежесуточно, включая до 1 т копченой продукции, 2 т соленых изделий и до 2 т полуфабрикатов. На начальной стадии объем выпуска готовых блюд может достигать 10 т в день. Планировка помещений позволяет поэтапно расширять основные цеха.

По словам генерального директора RBNA Павла Несмачного, запуск производства «Рыбной мануфактуры» в технопарке «Рябиновая 44» свидетельствует о стабильном интересе со стороны предприятий общепита и ресторанных групп к площадкам, предназначенным для узкоспециализированных пищевых производств.

«Для этого сегмента ключевыми факторами являются непрерывность процессов, соблюдение санитарных норм и возможность гибкой круглосуточной логистики. Технопарк изначально создавался с учетом требований к инженерной инфраструктуре, разделению технологических и бытовых зон, а также с резервом по мощности сетей и складским возможностям. Такие проекты наглядно демонстрируют, как в рамках программы МПТ формируется инновационная городская индустрия, ориентированная на промышленный масштаб», — сказал Несмачный.

Технопарк «Рябиновая 44» характеризуется отличной транспортной доступностью. Резидентам обеспечен прямой выезд на МКАД, Северо-Западную хорду, проспект Генерала Дорохова и Можайское шоссе. Рядом расположены станции метро «Озерная», «Говорово», «Мичуринский проспект», а также станции МЦД «Мещерская» и «Рабочий поселок». В зоне получасовой доступности проживает более четырех миллионов человек.

Программа стимулирования создания мест приложения труда действует с 2020 года и охватила почти все районы Москвы. Инвесторы построят свыше 270 объектов общей площадью 8,3 млн кв. м.

В их число войдут новые промышленные предприятия, офисные и торговые комплексы, учреждения образования, культуры и спорта.

Совокупный объем инвестиций в развитие столицы превысит 2,8 трлн рублей, что позволит создать порядка 360 тыс. новых рабочих мест в различных отраслях городской экономики.