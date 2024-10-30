Фонд ВЭД Подмосковья помог заключить более 100 экспортных контрактов в этом году

С начала года подмосковные компании заключили более 100 экспортных контрактов при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд поддержки ВЭД МО). Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

«Компании заключают крупные контракты и развивают внешнеэкономические связи при содействии Фонда поддержки ВЭД МО. Часто они сотрудничают сразу с несколькими зарубежными партнерами, расширяя свое присутствие заграницей. Так, с начала этого года подмосковными предпринимателями были заключены 104 экспортных контракта на общую сумму 75,2 млн долларов. Основными направлениями экспорта по заключенным контрактам стали легкая и химическая промышленность, продукты питания, металлообработка», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

При содействии Фонда поддержки ВЭД Московской области на международных выставках предприниматели представляют свою продукцию в рамках коллективного стенда региона. Фонд берет на себя организационные вопросы компаний-экспонентов и расходы, связанные с выставкой.

Одним из наиболее знаковых выставочных мероприятий, которые подмосковные компании посетили при поддержке Фонда ВЭД, стала международная выставка продуктов питания и напитков GulFood 2024, прошедшая в феврале в Дубае. В общей сложности экспонентами на подмосковном стенде стали 12 компаний региона. Девять подмосковных представителей впервые принимали участие. Среди них — выпускающая рыбную продукцию и полуфабрикаты компания «Фуд Тим» из Дмитрова. Ей удалось заключить контракт с дубайской компанией на 742 млн рублей.

Групповые стенды Московской области в этом году также был организованы на выставке индустрии переработки пластмасс и каучуков CHINAPLAS в Китае, на выставке кондитерских изделий ISM Middle East в Дубае, на строительной выставке Buildexpo Africa в Кении и других. Кроме того, при содействии фонда подмосковные предприниматели стали участниками отечественных международных экспозиций.

С полным перечнем услуг Фонда поддержки ВЭД МО можно ознакомиться на сайте: https://exportmo.ru/service. А подать заявку на международные мероприятия следующего года можно по ссылке: https://exportmo.ru/exhibition2025. Услуги Фонда предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент России.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области. Они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.

Также глава региона отметил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — заключил губернатор.