сегодня в 13:06

Фонд развития промышленности выделил 945 млн рублей на фармкомплекс в Дубне

Компания «Алсигма» получила льготный заем в размере 945 млн рублей от фонда развития промышленности РФ для строительства фармацевтического комплекса в особой экономической зоне «Дубна» в Подмосковье, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания «Алсигма», входящая в состав АО «Алтегра», реализует инвестиционный проект по созданию фармацевтического производства на территории особой экономической зоны «Дубна» в Московской области. Общий объем инвестиций в проект составит 1,5 млрд рублей, из которых 945 млн рублей предоставлены в виде льготного займа федеральным Фондом развития промышленности.

Как сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, на новом предприятии планируется создать 60 рабочих мест.

В рамках проекта «Алсигма» построит научно-производственный комплекс для разработки и выпуска импортозамещающих лекарственных препаратов, включая дженерики и противоопухолевые гормональные средства. Первая очередь строительства — производственный корпус площадью около 5,3 тыс. кв. м — будет введена во втором квартале 2027 года. Общая площадь комплекса составит порядка 7,4 тыс. кв. м.

После завершения строительства в 2029 году завод сможет выпускать до 140 млн таблеток, капсул и стерильных форм в год.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.