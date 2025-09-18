Физлицам могут ограничить вывоз золота из России

Вывоз золота физлицами из РФ могут ограничить 100 г в монетарных слитках

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что физическим лицам могут ограничить вывоз золота через страны Таможенного союза до 100 г в монетарных слитках. В ближайшее время эту инициативу рассмотрят, сообщает ТАСС .

Во время Московского финансового форума Моисеев сказал, что проект указа находится в высокой степени готовности. В течение нескольких недель его внесут в правительство, а затем в администрацию.

«В рамках поручения, которое у нас есть, у нас срок реализации этого — в этом году. Там будут граммы, там будет 100 г, это монетарные слитки», — уточнил он.

Также Моисеев подчеркнул, что инициатива не касается золота в другом виде — исключительно в монетарных слитках. Такое решение принимают из-за участившегося вывоза золота физлицами через страны Таможенного союза.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.