Финская компания Fennovima Oy должна Росатому около €3 млрд

Росатом хочет вернуть почти €3 млрд за срыв строительства АЭС в Финляндии

Международные арбитражи рассматривают требование АО «Атомэнергопром» к финской компании Fennovima Oy на сумму около 3 млрд евро из-за срыва строительства АЭС «Ханхикиви-1», пишет ТАСС со ссылкой на консолидированный финотчет компании за 2023 год.

Компания Fennovima Oy в апреле 2022 года сообщила Росатому, что расторгает договор о строительстве АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии. После этого российская корпорация в июле того же года получила от финской компании сообщение о возврате 1,7 млрд евро.

Атомэнергопром не согласился с требованием Fennovima Oy и направил встречный иск, согласно которому, финская сторона должна вернуть досрочно займ и компенсировать стоимость акций, которые принадлежат иностранной компании. В общей сложности Росатом хочет получить около €3 млрд в связи с расторжением договора.

Ранее Финляндия закрыла все КПП на границе с Россией, объяснив это притоком эмигрантов в страну. Пропускные пункты будут закрыты до особого уведомления.