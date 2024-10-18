Финансовый форум пройдет в Нижнем Новгороде 31 октября

В Нижнем Новгороде на территории Торгово-промышленной палаты пройдет VII Форум «Финансовые инструменты для бизнеса». Данное событие организовано Волго-Вятским главным управлением Центрального банка России в сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой Нижегородской области, сообщает АБН24 .

Форум соберет представителей предприятий и организаций, которые смогут узнать о доступных финансовых инструментах и мерах государственной поддержки «из первых уст».

В ходе экспертных сессий предприниматели из Приволжья получат возможность послушать мнения специалистов о текущей экономической ситуации, узнать о том, как компаниям удается достигать высоких результатов, а также ознакомиться с методами привлечения дополнительных средств для развития бизнеса.

Участники форума обсудят популярные инвестиционные инструменты, сравнивая их с доходностью депозитов. Кроме того, в программе форума — презентации эмитентов, направленные на стимулирование интереса инвесторов, а также новые и перспективные направления для развития малого и среднего предпринимательства.

Среди приглашенных спикеров можно выделить вице-президента ТПП РФ Елену Дыбову, заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова, советника Председателя Банка России Кирилла Тремасова, бизнес-омбудсмена Павла Солодкого и основателя клуба инвесторов и бизнес-ангелов Сибири, Урала и Дальнего Востока Андрея Заворина, а также многих других.