Финансист заявил, что вклад выгоднее аренды

Эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев заявил, что банковские вклады почти всегда приносят больший доход, чем покупка квартиры под сдачу в аренду, сообщает Газета.ru .

По словам эксперта, доходность аренды обычно составляет 4–6% годовых «грязными» и часто уступает даже инфляции.

«Сдача в аренду почти всегда проигрывает депозитам. Это связано с конкурентным рынком: на рынке всегда относительно много инвесторов и просто людей, имеющих наследные квартиры под сдачу, поэтому ставки чаще всего очень низкие даже в сравнении с базовой инфляцией: те самые 4–6% грязными. И эти цифры держатся десятилетиями. На депозитах в любые годы и при любом состоянии экономики вы получите 8–12% „чистыми“. Последние пару лет банки, как мы видим, платят гораздо больше», — отметил Селезнев.

Он подчеркнул, что вклады остаются безрисковым инструментом с низким порогом входа, тогда как квартира — это изнашиваемый актив с невысокой ликвидностью и большими затратами. В среднем депозиты дают 14–17% против 12–16% у жилья без учета ремонтов, простоев и налогов.

«Если вам кажется, что вы сможете сэкономить, один раз сделав минимальный ремонт, то это большое заблуждение», — добавил эксперт.

По оценке Селезнева, износ обходится в 1–2% стоимости жилья в год, а через 5–7 лет собственнику все равно придется вложить 5–10% цены квартиры в обновление. Снижение числа сделок по покупке жилья под сдачу он связал с падением реальных доходов населения.

