Финансист Селезнев назвал бриллианты убыточной инвестицией

Бриллианты не приносят дохода и не сохраняют капитал, считает эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Это бессмысленная инвестиция — только если у вас нет денег на коллекционный крупный камень. Мелкие камни уже много лет замещаются искусственными. Их качество сейчас настолько высоко, что анализ подлинности не имеет экономического смысла: вы заплатите такие деньги (и узнаете, предположим, что камень настоящий), что с учетом всех затрат покупка бриллианта не окупится никогда. Вы получите гарантированный убыток. Основной риск инвестиций в бриллианты — это низкая ликвидность. Продать на внешних рынках его практически нереально, а внутри России вам придется скинуть до половины исходной цены (которая еще и падает каждый год в пересчете на доллары)», — отметил Селезнев.

Эксперт подчеркнул, что молодое поколение ценит бриллианты меньше прежнего. По его словам, растет тренд на экологичность и критику добычи алмазов, а лаборатории предлагают выращенные камни по $300–500 за карат против $5000–10000 у природных.

Если выбирать «блестящую» инвестицию, то разумнее купить слиток золота, добавил Селезнев.

