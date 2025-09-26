Фермер Никита Токмаков назвал причины высокой цены на огурцы и картофель

Фермер Никита Токмаков заявил, что большое количество посредников между производителем и магазином приводит к тому, что в российских магазинах авокадо и бананы стоят дешевле огурцов и картофеля, сообщает Sputnik .

Фермер Никита Токмаков в эфире радио Sputnik рассказал о проблемах ценообразования на овощи в российских магазинах. По его словам, стоимость продукции увеличивается из-за большого числа посредников между производителем и конечным покупателем.

«Между фермером и полкой магазина огромное количество промежуточных элементов — и это проблема», — пояснил Токмаков.

Он отметил, что такая ситуация приводит к парадоксальным ценам, когда импортные авокадо и бананы оказываются дешевле отечественных огурцов и картофеля. Токмаков подчеркнул, что подобное положение дел является ненормальным и требует решения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.