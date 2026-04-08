Фермер из Подмосковья представила агротуризм на форуме в Минске

Глава КФХ «Былинкино» из Подмосковья выступила на международном туристическом форуме Travel Hub «Содружество», который проходит 7–9 апреля в Минске. Она представила опыт развития сельского туризма на базе хозяйства в Луховицах, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Международный туристический форум объединил представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества стран СНГ. Участники обсуждают развитие отрасли, создание совместных маршрутов и формирование единого правового пространства в сфере туризма.

8 апреля при поддержке Минсельхоза России прошла сессия «Агротуризм на пространстве СНГ». В ней приняла участие руководитель КФХ «Былинкино», расположенного в деревне Подлипки муниципального округа Луховицы. Ферма основана в 2019 году и специализируется на разведении коз альпийской породы. В хозяйстве содержится более 400 животных, ежегодно производится около 70 тонн молока и 18 тонн сыров.

Помимо сельхозпроизводства, на ферме развивают агротуризм: проводят экскурсии и мастер-классы, принимают гостей в домах для проживания. В 2025 году хозяйство получило грант «Агротуризм» в размере 10 млн рублей. Средства направили на благоустройство территории и развитие инфраструктуры: высадили около 1 тыс. деревьев и кустарников, открыли контактный зоопарк, обустроили зоны отдыха, детскую и спортивную площадки. Сейчас в Подмосковье работает около 300 объектов агротуризма.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что за последние 10 лет Московская область активно развивалась в сыроварении и сумела в 3 раза нарастить производство — до 154 тыс. тонн в год.

«С 2021 года Подмосковье — лидер по России. Мы также на 1 месте по экспорту сыра — 17,5 тыс. тонн за прошлый год: плавленые сыры, молодые сыры, голубые сыры, творог. Экспортируем продукцию в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию», — рассказал Воробьев.