Фармпредприятия Подмосковья отгрузили продукции почти на 260 млрд руб в 2024 году

Фармацевтический сектор Московской области является одним из крупнейших в промышленности региона. Производством лекарств и медицинских материалов заняты 43 крупных и средних предприятия области, еще 15 компаний выпускают медицинское оборудование. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Объем отгрузки продукции и услуг фармацевтических предприятий Подмосковья по итогам прошлого года достиг почти 260 млрд рублей. В 2025 году этот сектор активно растет — в январе производство лекарств и медматериалов выросло на 11% по сравнению с январем прошлого года. При этом в области активно развиваются как действующие фармпредприятия, так и появляются новые инвестпроекты в этой сфере, а также в сфере производства медоборудования. Сегодня в Подмосковье работают почти 60 крупных фармкомпаний и производителей медоборудования», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Среди активно развивающихся предприятий региона зампред отметила компанию «ПСК Фарма», работающую в ОЭЗ «Дубна». Компания активно поставляет лекарства на российский рынок, при этом реализует проект по расширению производственных мощностей.

Инвестпроект по производству фармсубстанций на базе действующего предприятия реализует группа компаний «ХимРар» в округе Химки. В рамках проекта будут производиться фармацевтические субстанции, в частности, для инновационных российских препаратов «Авиандр» от тревожных расстройств и «Элпида» для терапии ВИЧ-инфекции.

Одновременно в Московской области создается еще одна инфраструктурная площадка — особая экономическая зона «Большой Серпухов», одним из профильных направлений которой станет фармацевтическая и медицинская промышленность. Расположение площадки вблизи крупных научно-исследовательских биотехнологических и биохимических центров уже привлекло внимание инвесторов из области медицины и фармацевтики. Соглашения о намерении реализовать проекты указанной направленности в новой ОЭЗ уже подписали ряд инвесторов.

Таким образом, в Московской области созданы все условия для дальнейшего развития и роста фармацевтической и медицинской промышленности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.