Объемы газа во Франции снизились до исторического минимума для середины февраля

Запасы газа в подземных хранилищах Франции упали до уровня меньше 25% 13 февраля. Это наиболее маленький в истории уровень заполненности ПХГ газа государства для середины последнего месяца зимы, сообщает пресс-служба «Газпрома» со ссылкой на информацию Gas Infrastructure Europe.

Из хранилищ европейской страны отобрали 95% газа, который был закачан во время подготовки к зиме.

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что зима 2025-2026 годов становится знаковой для энергетического рынка ЕС. Был установлен еще один антирекорд.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что Венгрия и Словакия не собираются переставать приобретать энергоресурсы у России. При этом обе страны будут покупать маленькие партии топлива у Соединенных Штатов. Но кардинально менять поставщика не станут.

