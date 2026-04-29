Еще в одном регионе России заработает официальное казино
Совфед одобрил проект об открытии казино в Республике Алтай
Официальное казино создадут в Республике Алтай, поскольку Совфед разрешил строительство игорной зоны. Она может приносить российскому бюджету минимум 300 млн рублей ежегодно, сообщает Mash.
На Алтае могут возвести развлекательный комплекс. За его работой власти будут следить в соответствии с законом.
Создание игорной зоны позволит сформировать тысячи рабочих мест. Полученные средства удастся направить на социальные нужды.
В РФ уже функционируют четыре легальные игорные зоны. Речь идет о «Сибирской монете» в Алтайском крае, «Приморье» в Приморском, «Янтарной» в Калининградской области и «Красная Поляна» в Сочи Краснодарского края. Также в Республике Крым создают казино «Золотой берег».
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.