Еще в одном регионе России заработает официальное казино

Официальное казино создадут в Республике Алтай, поскольку Совфед разрешил строительство игорной зоны. Она может приносить российскому бюджету минимум 300 млн рублей ежегодно, сообщает Mash .

На Алтае могут возвести развлекательный комплекс. За его работой власти будут следить в соответствии с законом.

Создание игорной зоны позволит сформировать тысячи рабочих мест. Полученные средства удастся направить на социальные нужды.

В РФ уже функционируют четыре легальные игорные зоны. Речь идет о «Сибирской монете» в Алтайском крае, «Приморье» в Приморском, «Янтарной» в Калининградской области и «Красная Поляна» в Сочи Краснодарского края. Также в Республике Крым создают казино «Золотой берег».

