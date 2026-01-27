Эпоха сверхдешевого импорта закончится: цены на маркетплейсах после введения НДС

Введение НДС на трансграничную онлайн-торговлю точно приведет к увеличению стоимости для конечного покупателя. Сейчас значительная часть товаров, которые россияне заказывают на зарубежных маркетплейсах, попадает в страну без уплаты НДС — именно это и формирует ощущение «дешёвого импорта». После изменения правил эта ценовая аномалия исчезнет, заявила РИАМО инвестиционный советник Юлия Кузнецова.

«Если говорить прямо, введение НДС на трансграничную онлайн-торговлю почти неизбежно приведёт к росту цен для конечного покупателя», — говорит она.

В базовом сценарии рост цены будет близок к размеру самого налога. Если взять простой пример: товар на маркетплейсе сегодня стоит 1 000 рублей. При введении НДС даже на уровне 5% его цена увеличится примерно до 1 050 рублей. При ставке 10% — до 1 100 рублей, при 15% — до 1 150 рублей. Если в перспективе ставка дойдёт до стандартных 20%, покупатель заплатит уже около 1 200 рублей за тот же самый товар. То есть удорожание составит от 50 до 200 рублей на каждую тысячу стоимости — без учёта логистики и комиссий платформ, посчитала эксперт.

На практике рост может быть неравномерным, подчеркивает Кузнецова. По массовым и недорогим товарам — одежде, аксессуарам, электронике, мелким бытовым вещам — налог почти полностью переложат на покупателя, потому что маржа продавцов там минимальна. В этом сегменте рост цен на 8–15% выглядит вполне реалистично уже в первые годы после введения НДС. По более дорогим товарам часть нагрузки могут временно взять на себя маркетплейсы или продавцы, чтобы не потерять объёмы, но и там полностью «съесть» налог не получится, отмечает эксперт.

«Важно понимать: речь идёт не о резком скачке цен за одну ночь, а о постепенном выравнивании условий между зарубежными и российскими продавцами. Для бюджета это плюс, для отечественного бизнеса — устранение неравной конкуренции. Для потребителя — конец эпохи сверхдешёвого импорта. Товары на маркетплейсах не исчезнут, но их цена всё чаще будет приближаться к обычной розничной, и это ключевое изменение, к которому рынку и покупателям придётся адаптироваться», — резюмировала Кузнецова.