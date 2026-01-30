Эмоциональный опыт от покупки: почему блайнд-боксы привлекают поколения Z и Alpha

Современные потребительские предпочтения, особенно среди молодых поколений Z и Alpha, выросших в цифровую эпоху, базируются не просто на товарах, а на эмоциональном опыте от покупки. Почему молодежь так привлекают сюрпризы, рассказала РИАМО психолог бренда эмоциональных товаров modi Анастасия Мироненко.

Новые поколения уже привыкли к механикам, подразумевающим случайность и непредсказуемость, которые они встречают в онлайн-играх или на стриминговых и видеоплатформах. Loot box в играх или blind bags в мерчендайзинге давно стали привычными для них форматами. Это не просто покупка, а искреннее переживание момента, когда неизвестность становится частью удовольствия.

«Важно понимать, что для молодежи опыт от покупки должен быть эмоциональным. В отличие от старших поколений, которые ищут просто товар, Z и Alpha ищут эмоцию — в том числе через элементы неожиданности, которые дают эффект „сюрприза“ и стимулируют чувство восторга. Такое психологическое воздействие основано на таких механизмах, как FOMO, страхе упустить что-то важное, и dopamine hit, выбросе дофамина, связанном с неожиданным удовольствием», — пояснила Мироненко.

Подобный подход способствует развитию более глубокого эмоционального вовлечения, в том числе в мелочи, в которых зачастую и содержится столь желанное счастье. Более важным становится не столько сам товар внутри, сколько процесс его «открытия», который дарит ощущение загадки и предвкушения. Подобный эффект играет ключевую роль в формировании положительных эмоций и выходит за пределы удовлетворения потребности приобрести что-то новое.

«Подобные тренды в значительной степени меняют восприятие товаров на полках магазинов в глазах потребителей. А вследствие данного феномена появляется все больше сюрприз-боксов, которые вызывают такой трепет у поколений зумеров и альфа», — отметила Мироненко.

Так, потребительский опыт, основанный на эмоциях и создании интриги, играет ключевую роль в понимании современных поколений. Это явление имеет глубокие психологические корни, связанные с потребностью в получении новых впечатлений и легкого дофамина, что и приводит подобные тренды к такой популярности.

