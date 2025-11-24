Элемент принуждения: в чем подвох банковских сервисов маркетплейсов

Финансист Наталья Ключникова рассказала, что использование внутренних банков маркетплейсов создает неравные условия для клиентов и продавцов, поскольку такие платформы предлагают льготы при оплате через собственные финансовые сервисы, сообщает АБН24 .

Внутренние банки маркетплейсов предоставляют покупателям скидки и льготы, что вызывает недовольство крупных финансовых организаций. По словам Ключниковой, если клиент оплачивает покупку через банк маркетплейса, он получает более выгодные условия, чем при использовании обычной банковской карты.

Эксперт отметила, что подобные схемы не являются уникальными для рынка. Например, в ипотечном кредитовании застройщики иногда компенсируют банкам часть ставки, чтобы стимулировать покупку жилья. Ключникова подчеркнула, что такие механизмы с одной стороны создают рыночное неравенство, а с другой — помогают клиентам совершать покупки, которые могли бы не состояться без дополнительных стимулов.

Ключникова также поделилась личным опытом работы с маркетплейсом. Она рассказала, что столкнулась с трудностями при попытке подключить сторонний банк вместо внутреннего банка платформы. По ее словам, для этого потребовалось пройти несколько процедур и настойчиво отстаивать свою позицию. Эксперт считает, что элементы принуждения к использованию банковских сервисов маркетплейса действительно существуют, и не все продавцы готовы преодолевать такие препятствия.

