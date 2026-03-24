Яйца подорожали на 13%: данные мониторинга «Ценозавра» с начала года

Сервис мониторинга «Ценозавр»: с февраля 2026 года яйца подорожали уже на 6,1%

С начала 2026 года куриные яйца в России прибавили в цене более 13%, об этом РИАМО рассказали в сервисе мониторинга цен «Ценозавр», который проанализировал стоимость продукта в торговых сетях различных городов страны.

Эксперты провели мониторинг стоимости куриных яиц, отобрав для анализа продукцию различных производителей. Исследование показало, что, хотя в годовом выражении цены оставались относительно стабильными, в 2026 году наметилась устойчивая тенденция к подорожанию.

С начала года средняя стоимость десятка яиц выросла на 13,1%. Только с конца февраля рост составил 6,1%. По состоянию на сегодняшний день средняя цена десятка в торговых сетях по стране достигла 121,7 рубля.

В «Ценозавре» уточнили, что при расчете использовались средние цены без учета акционных предложений, что позволяет оценить реальную стоимость продукта в рознице.

