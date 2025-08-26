Эксперты рассказали об изменения в социальных пособиях и пенсиях в сентябре

Предстоящая пенсионная индексация в системе социальных выплат, которая привлекает пристальное внимание миллионов россиян затронет широкий спектр мер поддержки, начиная от пенсионных выплат до детских пособий, сообщили РИАМО эксперты Финансового университета при Правительстве РФ.

Отдельные категории пенсионеров ощутят увеличение пенсий, которое призвано компенсировать инфляционные процессы, однако изменения коснутся лишь отдельных категорий пенсионеров, говорит профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина.

Удвоенную часть страховой части пенсии с 1 сентября начнут получать пенсионеры, которым в августе исполнилось 80 лет, а также они смогут оформить доплату для компенсации расходов на уход в размере 1314 рублей, если оформить опекуна в качестве помощника. В сентябре также произойдет перерасчет пенсий для инвалидов первой группы (удвоят страховую фиксированную часть), получивших такой статус в августе и пенсионеров, которые прекратили свою трудовую деятельность в августе (они получат перерасчет за трудовую деятельность после выхода на пенсию).

Социальные пенсии также подвергнутся пересмотру в сторону увеличения, добавляет эксперт.

Размер пособия по беременности и родам для студенток, обучающихся на очной форме обучения увеличится до 100 % величины прожиточного минимума для трудоспособного населения и будет варьироваться в зависимости от региона проживания, отмечает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин. Например, в 2025 году величина прожиточного минимума для трудоспособного населения в г. Москве составляет 27 302 рубля, а в Московской области — 21 039, а в Тульской области — 19 329 рублей. Ранее данное пособие рассчитывалось исходя из среднего размера стипендии и назначалось образовательной организацией (ВУЗ, колледж и т.п.), напоминает эксперт.

«Данные изменения направлены на стремление властей поддержать покупательную способность и достойный уровень жизни наиболее уязвимых категорий населения в условиях макроэкономической неопределенности», — подчеркивает Морковкин.

Произойдет также увеличение социальных выплат семьям, которые переоформляют их с сентября 2025 года. Например, если ранее было назначено пособие в размере 50% от прожиточного минимума на ребенка, а за этот период изменились условия проживания и доходы семьи в худшую сторону, то в случае продления, размер пособия может быть увеличен до 75%.

«В части отдельных выплат предусмотрен механизм автоматической индексации пенсий и пособий, что позволяет избежать бюрократических проволочек и, следовательно, большинство получателей увидят новые суммы без дополнительных обращений в социальные службы. Банковские карты и почтовые отделения начнут выплачивать скорректированные суммы с первых чисел месяца», — обращает внимание Капустина.