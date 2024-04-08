Эксперты рассказали, где россияне сейчас покупают одежду западных брендов

Россияне продолжают покупать одежду западных масс-маркетных и люксовых брендов от Zara до Chanel после закрытия их магазинов в России посредством услуг байеров (перекупщиков) и сервисов доставки иностранных товаров, сообщили РИАМО в Motive agency&production и сервисе Anketolog.ru.

Согласно проведенному опросу, 66% россиян пользовались услугами байеров еще до ухода зарубежных брендов с российского рынка, среди них 46% стали делать это чаще после закрытия любимых магазинов в России.

Россияне назвали преимущества сотрудничества с байерами

Как основное преимущество сотрудничества с байерами респонденты отметили возможность приобрести товары, которых нет в России (63%). Не менее важны оригинальность товара (55%), его уникальность (45%), высокое качество (42%), большой выбор (41%) и получение товара напрямую (38%). Также респонденты отметили низкие цены (32%) и доступ к лимитированным коллекциям (30%).

Любопытно, что при гипотетическом возвращении брендов в Россию от услуг байеров откажутся всего 7%. Почти половина (48%) продолжат пользоваться услугами байеров вне зависимости от состояния рынка, а поведение 45% покупателей будет зависеть от того, какие именно бренды вернутся.

Платформы и сервисы, где можно купить западные бренды

Почти треть (30%) опрошенных пользуется специальными платформами и сервисами. Чаще всего респонденты отмечали CDEK Forward (52%), Polar Express (44%), Pay Today (40%) и Postmost (38%).

Больше половины (58%) находят байеров по их личным социальным сетям, по рекомендации знакомых — 41%, через группы и чаты в мессенджерах — 39%, на платформах с предоставлением услуг — 34%.

При выборе байера респонденты ориентируются на отзывы других покупателей (63%), размер комиссии (61%), рекомендации знакомых (58%), условия работы (51%) и опыт (48%). Также 56% опрошенных осуществляли небольшой тестовый заказ перед основным заказом для проверки работы байера.

Самые популярные заказы западных брендов через байеров

В 79% случаев респонденты знают, из какой страны заказывает товар байер. Чаще всего это США, Китай, Турция, Германия и Франция.

По результатам множественного опроса, в топ-10 самых популярных заказов через байера вошли: одежда — 69%, обувь — 60%, косметика, парфюмерия — 43%, аксессуары — 34%, товары для здоровья — 30%, товары для детей — 30%, украшения, бижутерия — 29%, электроника — 28%, товары для дома— 25%, бытовая техника — 22%.

Сотрудничает с несколькими байерами в зависимости от условий и товара больше половины (58%) опрошенных. Треть (33%) пользуется услугами личного байера, а заказывают вещи с помощью сервиса 9%.

Мошенничество при покупке западных брендов через байеров

Большинство (73%) опрошенных полностью удовлетворены сотрудничеством. У 27% случались негативные ситуации. Чаще всего это были проблемы с доставкой и сроками (39%), завышение цены байером (31%), трудности с таможней (26%), несоответствие размера или товара (24%) и низкое качество (24%).

Мошеннические схемы при заказе иностранных товаров — не редкость. Встречались с мошенниками, выдающими себя за байеров, 38% опрошенных. Из них больше половины (55%) признались, что столкнулись с обманом лично: байер переставал выходить на связь (56%), клиент получал некачественный товар или фейк (43%), попадались мошеннические схемы (37%), списывались лишние средства (30%), а также происходил развод на дополнительные покупки и услуги, например, упаковку или страховку (25%).