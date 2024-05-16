Эксперты обсудили роль госрегулирования на рынке маркетплейсов

Госдума рассматривает ряд законопроектов о регулировании деятельности российских маркетплейсов. Депутат Владимир Гутенев и сенатор Андрей Кутепов предложили применить к онлайн-площадкам сопоставимые с традиционным ритейлом требования, сообщает Общественная Служба Новостей .

По мнению председателя совета директоров сети магазинов «Леонардо» Бориса Каца, маркетплейсы схожи с классическим ритейлом, поскольку там есть клиенты, поставщики и работники. Тем не менее, он обратил внимание, что интернет-магазины могут прибегать к лазейкам в законодательстве.

Кац также выразил мнение, что торговые площадки, как и продавцы, должны нести ответственность за подделку и нарушение авторских прав.

В свою очередь, депутат Орловского областного совета народных депутатов Светлана Ковалева уверена, что поправки к проекту о регулировании маркетплейсов должны быть выгодны для всех участников рынка.

«Но пока маркетплейсы ведут себя не как партнеры с предпринимателями. Получаем много негатива от бизнеса», — заявила парламентарий.

Орлова добавила, что иногда клиенты маркетплейсов могут сталкиваться с подмененным или некачественным товаром. Она считает, что на данный момент этот процесс нельзя полностью взять под контроль.