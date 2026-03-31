Эксперт заявил о росте цен на международные рейсы

Глава аналитического агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев заявил, что из-за подорожания топлива могут вырасти цены на международные рейсы российских авиакомпаний, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Обострение ситуации вокруг Ирана и блокировка Ормузского пролива привели к росту цен на нефть и авиационное топливо. В ряде стран возник дефицит, а стоимость керосина в марте местами удвоилась. Например, в аэропортах Египта цена выросла с 1,3 до 1,5 тысячи долларов за тонну.

«Конечно же, события вокруг Ирана не могли не повлиять на состояние международной гражданской авиации», — рассказал Пантелеев.

По его словам, ограничения на использование воздушного пространства и удлинение маршрутов увеличили расходы перевозчиков. В результате российским авиакомпаниям на международных направлениях, вероятно, придется закладывать дополнительные затраты в стоимость билетов, если за рубежом вырастут топливные сборы.

При этом внутренние рейсы ситуация затронуть не должна. Россия остается производителем нефтепродуктов, а механизм топливного демпфера компенсирует авиакомпаниям часть расходов. Пантелеев подчеркнул, что рост цен на перелеты внутри страны связан прежде всего с высоким сезоном — майскими праздниками и летними месяцами, а не с ближневосточным кризисом.

