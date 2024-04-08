Эксперт ВШЭ: турецкий импорт в РФ упал на треть не из-за проблем с переводами

Основной причиной сокращения поставок товаров из Турции в РФ в 2024 году стали не трудности с банковскими переводами, а распределение логистических цепочек поставок по разным странам, заявил РИАМО директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.

Главной причиной уменьшения поставок товаров из Турции в Россию в текущем году стали не трудности с банковскими переводами между странами, наблюдаемые в последние месяцы, а распределение цепочек параллельного импорта по разным странам после 2023 года, когда Турция была для России «палочкой-выручалочкой» — чуть ли не единственным торговым хабом, позволяющим обходить санкции Запада.

Ранее турецкое информагентство Ekonomim сообщило, что экспорт из Турции в РФ снизился в первом квартале 2024 году почти на 32,1% из-за санкций Запада и проблем с переводами.

Эксперт уверен в том, давление Запада на банки Турции не способно прекратить торговлю между двумя странами, а турецкий бизнес ищет и будет искать способы обхода действующих ограничений.