Эксперт указал россиянам на ошибки в использовании кредитных карт

Директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков заявил, что ошибки в использовании кредитных карт приводят к тому, что у россиян образуются огромные долги, пишет «Прайм» .

По словам эксперта, чтобы большие долги не накапливались, гражданам следует не выходить за рамки грейс-периода. Это время, в течение которого можно воспользоваться кредитными средствами практически бесплатно, а вот если его переступить, то штрафы и налоги могут быть очень большими.

Солодков советует россиянам хорошо подумать, прежде чем оформить кредитную карту. По его словам, чаще всего обычный кредит гораздо выгоднее, чем карта, которую можно получить практически на улице. Банкам выгодно привлекать как можно больше клиентов, однако далеко не все успевают вернуть заемные средства в грейс-период и попадают на большие штрафы, проценты.

Эксперт заявил, что рабочая схема — это пользоваться кредитной картой и параллельно откладывать средства на счета доходов. С учетом текущих ставок это может быть очень выгодно.