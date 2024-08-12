Эксперт Тимошенко: курс китайского юаня достигнет 12 рублей

Китайский юань не демонстрирует повышенную волатильность, при этом текущие сложности экономики КНР не добавляют ему оптимизма, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

В качестве фактора, помогающего юаню находиться в относительном балансе на Московской бирже, выступает сниженное валютное предложение со стороны экспортеров на фоне проблем с трансграничными платежами. Еще на стороне китайского юаня — сокращение Минфином покупок валюты в рамках бюджетного правила и увеличение чистых продаж юаней ЦБ РФ, добавил эксперт.

«Тем временем свежая статистика по китайскому импорту также в числе положительных для юаня факторов. Так, согласно недавним таможенным данным, импорт КНР в минувшем июле увеличивался активнее, чем прогнозировалось ранее. Однако экспорт в долларовом выражении оказался не столь оптимистичным, чем ожидалось рынком», — отметил Тимошенко.

Торговый диапазон китайского юаня с 12 по 16 августа — 11,75-12,00 рублей, прогнозирует эксперт.