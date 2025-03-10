Эксперт Терентьев: непонятно, как получать лицензию на алкоголь в летнем кафе

Пока непонятно, как будет законодательно оформлено введение лицензии на сезонные (летние) кафе. Отдельно выдавать на них лицензии смысла нет. Возникает множество вопросов, сообщил РИАМО управляющий партнер юридической фирмы «Алкогольное право», эксперт московского отделения «Опоры России» Дмитрий Терентьев.

Ранее СМИ писали, что в Мособлдуму внесли законопроект, разделяющий сезонные веранды на те, где спиртное будет продаваться, и те, где оно будет под запретом.

«Летнее кафе стационарным объектом недвижимости не является, а значит, зарегистрировать договор аренды на него не получится, соответственно — как получать лицензию? В то же время в федеральном законе №171-ФЗ есть возможность получить лицензию на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания до 16,5% (содержания этилового спирта в напитке – ред.) как раз при невозможности зарегистрировать договор аренды в Росреестре», — сказал Терентьев.

Он добавил, что практика лицензирования в Подмосковье до сегодняшнего времени складывалась таким образом: лицензировать нестационарные объекты нельзя даже при реализации напитков с содержанием алкоголя до 16,5%.

Эксперт напомнил, что в Москве распитие алкоголя на летних кафе возможно только в имеющих лицензию учреждениях общепита и разрешено только употребление, хранение запрещено.

«Исходя из всего вышесказанного непонятно, каким именно способом хотят узаконить в Московской области получение лицензии на летнее кафе», — добавил собеседник.