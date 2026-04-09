Эксперт Тарасова рассказала, как найти «дыры» в бюджете

Эксперт по потребительскому поведению платежного сервиса «Апельсин» Юлия Тарасова рассказала, как с помощью финансового чекапа выявить лишние расходы и найти скрытые резервы без снижения уровня жизни, сообщает Life.ru .

Юлия Тарасова пояснила, что финансовый чекап помогает оценить соотношение доходов и расходов и скорректировать потребительские привычки. Речь идет не о жесткой экономии, а об анализе структуры бюджета.

«Задача анализа — не просто «урезать всё лишнее», а понять структуру расходов и их соотношение с доходами. На этом этапе многие обнаруживают, что часть трат происходит автоматически и не приносит реальной ценности», — пояснила Тарасова.

Первый шаг — зафиксировать все доходы и расходы за месяц, включая повседневные мелочи: кофе, подписки, онлайн-покупки. Именно такие траты часто формируют значительную часть списаний. Платежные сервисы и банковские приложения позволяют автоматически распределять расходы по категориям и видеть, сколько уходит на обязательные платежи, комфорт и импульсивные покупки.

Если расходы приближаются к доходам или превышают их, это сигнал для корректировки. Оптимальной считается модель со свободным остатком — средствами для накоплений и инвестиций.

Чаще всего возможности для экономии скрыты в неиспользуемых подписках, дублирующих сервисах и привычных тратах без ощутимой пользы. Даже небольшие изменения финансовых привычек со временем дают заметный результат.

