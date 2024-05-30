Эксперт рассказала о ближайшем экономическом будущем Петербурга

Профессор кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами Санкт-Петербургского государственного экономического университета Елена Ткаченко рассказала об экономическом будущем Северной столицы. Она считает, что в городе упадет темп роста производства, сообщает РБК .

Ткаченко подчеркнула, что период высокого темпа роста производства в Петербурге заканчивается. По ее словам, сам рост продолжится, но рекордных приростов прошлого года ждать не придется.

«Исчерпываются факторы, которые привели к высоким темпам роста. Для его продолжения нужны серьезные инвестиции, но пока источников таких инвестиций не видно», — заявила экономист.

Одной из главных причин такой ситуации Ткаченко считает подорожание капитала из-за высокой ключевой ставки ЦБ. При этом кредиты предоставляют только на расширение производства, однако у многих петербургских предприятий нет ресурсов обеспечить даже текущие объемы.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина озвучила целый ряд возможных нововведений, которые важны для тех, кто торгует на фондовом рынке. Директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка отметил, что предложения регулятора могут положительно сказаться на инвестиционном климате в РФ.