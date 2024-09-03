Эксперт рассказала, как избежать финансового стресса при кредитовании

Заемщики не всегда замечают выгоду по ставке. У некоторых из них количество кредитных договоров превышает 5 и даже 10 штук. В таком случае люди очень часто путают даты платежей и находятся в постоянном стрессе, рассказала РИАМО эксперт по восстановлению кредитной истории, соавтор серии вебинаров по кредитной истории для брокеров Екатерина Шакурова.

По ее словам, многие заемщики получают зарплату два раза в месяц и вынуждены постоянно думать о том, как распределить бюджет. Таким людям эксперт рекомендует сделать рефинансирование и объединить кредиты в один платеж.

«Плюсов из этого заемщик увидит два: первый — это оплата один раз в месяц в один банк, а в не в 5–10, второй — для улучшения кредитной истории. Так как на фоне ужесточения требований Центрального банка, прорефинансировать в будущем, при снижении ключевой ставки, шанс будет только у незакредитованных заемщиков», — объяснила Шакурова.

Также более низкую ставку заемщик может получить при залоговом кредитовании недвижимости. Здесь ставки еще пока в диапазоне 19–25% годовых, а за счет более длительного срока (до 20 лет) получается более комфортный платеж. В будущем рефинансирование такого кредита можно провести.

«Сейчас при получении какого-либо кредита обращайтесь к профессионалам, кто досконально знает условия и программы, подберет самые оптимальные условия на текущем рынке именно под вашу ситуацию. Дополнительно предложит вам поработать над стратегией улучшения качества кредитной истории для дальнейшего кредитования», — заключила специалист.