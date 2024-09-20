Эксперт Плитинь объяснил, когда можно взять две квартиры по семейной ипотеке

В программе семейной ипотеки появились изменения в части однократности данной льготы. После 23 декабря 2023 года можно взять одну ипотеку, где оба родителя будут являться созаемщиками, либо каждый из них может взять по одной квартире, но только в нескольких случаях, сообщил РИАМО старший финансовый советник ИК Fontvielle Владислав Плитинь.

По его словам, во-первых, так можно поступить, когда квартира приобретается одним из супругов на себя, при этом второй подписывает согласие у нотариуса.

Также, как добавил эксперт, это возможно, если между супругами заключен брачный договор, в котором установлен режим раздельной собственности.

Специалист уточнил, что третий случай — если супруги (официальные родители ребенка) находятся в разводе.

«То есть, если уже приобретали квартиру в семейную ипотеку ранее 23 декабря 2023 года, то можете взять еще одну или две квартиры по условиям, описанным выше», — резюмировал Плитинь.