Эксперт оспорила расчет ИИ об экономических потерях в случае 10-дневных майских

В Государственной Думе рассматривалась идея об увеличении продолжительности майских праздников. Искусственный интеллект проанализировал потенциальное влияние данной инициативы на российскую экономику. Директор сервиса «Купец CRM», экономист Анна Анисимова прокомментировала этот прогноз, сообщает Life.ru .

Расчет ИИ

Согласно прогнозу, сформированному ИИ, продолжительные майские выходные (10 дней) могут привести к ощутимым экономическим убыткам для России. Предполагается, что объем валового внутреннего продукта снизится на 750 млрд рублей (чистые потери ВВП составят около 525 млрд рублей), что негативно отразится на ключевых секторах, включая производственную сферу, а также транспортную и строительную отрасли.

Несмотря на то, что туристическая индустрия, торговля и онлайн-сервисы получат определенные преимущества, их вклад лишь частично компенсирует понесенные потери (приблизительно на 30%). Несмотря на возможность отдыха для граждан, ИИ указал на риск возникновения профессионального выгорания у части трудоспособного населения из-за чрезмерно продолжительного периода отсутствия трудовой деятельности.

Мнение эксперта

Экономист сочла прогноз, предоставленный нейросетью, в целом убедительным, однако обнаружила в нем некоторое противоречие. В соответствии с расчетом, дополнительные пять выходных дней обойдутся экономике в 750 млрд рублей, что соответствует 150 млрд рублей за один рабочий день. По данным Анисимовой, основанным на годовом ВВП и количестве рабочих дней, стоимость одного рабочего дня оказывается значительно ниже.

Согласно вычислениям ИИ, один рабочий день генерирует для российской экономики около 800 млрд рублей. Эксперт указала, что, следовательно, пятидневный простой в экономике может спровоцировать убытки в размере до 4 трлн рублей, что значительно превышает ранее заявленные 750 млрд.

«Однако реальный эффект ниже по ряду причин. Во-первых, значительная часть экономики продолжает работать: непрерывные производства, цифровой сектор, сфера доставки, энергетика, банки с дежурными подразделениями. Во-вторых, часть потерь возмещается после праздников — рабочие догоняют объемы, а предприятия откладывают поставки», — отметила Анисимова.

Специалист согласилась с оценкой ИИ касательно возможных потерь в 525 млрд рублей, подчеркнув, что данное число представляется реалистичным, поскольку оно учитывает частичную компенсацию за счет повышения потребительской активности в сферах туризма, розничной торговли и онлайн-услуг (около 30%). Она также подтвердила, что, как и предсказывала нейросеть, промышленность, логистика и строительный сектор наиболее уязвимы к длительным периодам выходных.

В заключение экономист отметила, что предложенные ИИ цифры, хотя и кажутся обоснованными, не обладают достаточной доказательной базой. Без раскрытия использованной методологии и исходных данных, они могут служить лишь ориентировочным показателем, но не являются абсолютно точными.

Может ли Россия позволить себе 10-дневные майские

«При этом общий вывод о мягкости последствий для макроэкономики вполне соответствует экспертной позиции: страна может позволить себе такие каникулы без системных потерь, особенно при учете возвратных эффектов и роста потребительской активности», — заключила Анисимова.