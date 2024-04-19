Эксперт объяснила, почему деловые визы не привлекут в РФ иностранных инвесторов

Эксперт БКС: визы на три года не помогут привлечь в РФ иностранных инвесторов

Выдача многократных деловых виз сроком на три года не повысит интерес иностранных инвесторов к России, поскольку их отток из страны в последнее время вызван более глубинными причинами, заявила РИАМО эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.

«Первая причина, по которой зарубежные инвесторы боятся вкладывать деньги в Россию — это общее состояние мировой экономики, которая переживает замедление роста и период высоких ставок. В такой ситуации зарубежные производители склонны сокращать свои инвестпрограммы, не говоря уже об инвестициях в другие страны», — объяснила финансист.

Второй фактор, негативно влияющий на инвестиционную активность — это продолжающееся обострение мировой геополитической обстановки.

Третья же причина, которая, по мнению Рокотянской, тормозит приток в Россию инвестиций из-за рубежа — это политика российских властей в отношении иностранных инвесторов, учета их прав собственности и возможности свободного вывода капитала из страны.

«В данный момент иностранные предприниматели вынуждены продавать свои бизнесы в России с дисконтом в 50%, а средства многих нерезидентов остаются фактически заблокированными на счетах типа С. Все это не способствует притоку иностранных инвестиций в экономику страны», — констатирует эксперт БКС.