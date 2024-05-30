Эксперт объяснил, кому выгодно введение прогрессивной шкалы НДФЛ

Доктор экономических наук, профессор Александр Сафонов отметил, что введение прогрессивной шкалы НДФЛ в России будет выгодно людям с низкой зарплатой, а также бедным семьям, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

По его словам, если у государства не будет возможности заставить руководство той или иной коммерческой компании платить подчиненным больше, то оно сможет путем налоговой системы положительно повлиять на их материальное положение.

«Кроме того, надо принять во внимание, что, конечно, должны выиграть по идее Минфина семьи с детьми — от двух и выше. Поскольку там еще будет применяться налоговый вычет на детей, он увеличивается до 6 тыс. рублей», — подчеркнул эксперт.

Сафонов обратил внимание, что изменения в основном коснутся граждан, которые зарабатывают много по отношению к другим категориям людей. Речь идет о лицах, доход которых ежегодно оценивается минимум в 10 миллионов рублей.

Профессор заметил, что подобный закон успешно реализуется за границей, например, в США. В Соединенных Штатах налог обладает вполне высокой долей в бюджете, а его платят его именно обеспеченные граждане.