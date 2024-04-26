Эксперт: негласное регулирование ЦБ криптовалюты сильно усложнит операции

Центральный банк сейчас сфокусировал свое внимание на криптовалюте, поскольку цифровая валюта позволяет обходить ограничения по выводу капитала с территории РФ. Чтобы сократить объемы оттоков, ЦБ дает указания при малейшей связи транзакции с криптовалютой блокировать операции и счета клиентов, сообщил РИАМО сооснователь и коммерческий директор MIDEX Capital Денис Тимонов.

Официально в России покупка криптовалюты не запрещена. Объем операций граждан с цифровыми активами за прошлый год составил 4,78 трлн рублей. P2P-площадки сейчас так популярны в том числе потому, что помогают отечественным компаниям и физлицам обходить финансовые санкции западных стран против России, объясняет эксперт.

«Негласное регулирование со стороны Центрального банка сильно усложнит торговлю, позволит отслеживать и блокировать транзакции, даже если их используют только для обмена цифровых активов на валюту, чтобы путешествовать за рубеж», – отмечает Тимонов.

Контроль ЦБ может повлиять на комиссии, спреды, скорее всего, они увеличатся для сохранения выручки бизнесов в Р2Р торговле, добавляет он. Другим вариантом может быть добавление скрытой комиссии или ее рост со стороны обменников, так как новый сервис повлияет на их трафик и объем выручки.

Операции с криптовалютой некоторые банки блокируют еще с 2020 года. ЦБ периодически выпускал рекомендации, в которых советовал не пропускать транзакции. Новые меры позволят крупным игрокам рынка автоматически ограничивать такие действия. Хотя при этом регулирующего закона все еще нет, констатирует Тимонов.

Ранее стало известно, что ЦБ, Росфинмониторинг и пять крупных банков тестируют сервис, который позволит выявлять связи между классическими банковскими операциями и криптовалютой. По результатам пилотного проекта могут быть сформированы рекомендации по регулированию криптовалют.