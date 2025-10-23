Эксперт назвал точечные причины роста цен на бензин в России

Подорожание топлива в РФ более чем вдвое опережает общую инфляцию, и тут ключевую роль играют не перебои с поставками, а глобальная конъюнктура, налоговая нагрузка и геополитические риски, сообщил РИАМО декан факультета экономики и менеджмента Президентской академии, профессор, к. э. н. Николай Головецкий.

«Рост цен на бензин в России связан с сочетанием внутренних и внешних факторов. Даже при отсутствии дефицита топлива в ряде субъектов РФ розничные цены растут, что свидетельствует о том, что ключевые драйверы подорожания — не столько объемы предложения, сколько налоговая нагрузка, рыночная конъюнктура и глобальные процессы», — отметил Головецкий.

Он выделил среди внешних факторов привязку цен на нефть и нефтепродукты к мировым котировкам. Компании стремятся продавать часть топлива за рубеж, где оно может стоить дороже, что приводит к повышению цен и на внутреннем рынке. Эта тенденция особенно заметна в периоды, когда рубль ослабевает по отношению к доллару, поскольку экспорт становится еще более выгодным для производителей.

«Высокие издержки переработки и логистики. Производство бензина требует значительных затрат на модернизацию нефтеперерабатывающих заводов, которые должны соответствовать экологическим нормам. Это отражается на себестоимости топлива, а дополнительные расходы перекладываются на конечного потребителя», — разъяснил эксперт.

Головецкий отметил, что геополитические вызовы и санкционные ограничения — сложности с импортом оборудования для модернизации НПЗ, ограничения на экспорт нефти и нефтепродуктов, а также необходимость адаптации логистических цепочек к новым условиям — создают дополнительные расходы для нефтяных компаний.

