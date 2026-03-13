Эксперт назвал сферы, остро нуждающиеся в налоговых послаблениях

Минфин прорабатывает пакет налоговых послаблений, призванных смягчить переходный период для бизнеса, и ключевой инициативой может стать расширение доступа к льготе по НДС для предприятий общественного питания. При этом существует ряд направлений, которым также требуется поддержка в виде специальных инструментов, например, инвестиционных налоговых вычетов, сообщил РИАМО к. ю. н., доцент юридического факультета Финансового университета Исмаил Исмаилов.

По его мнению, таргетированные меры по аналогии с общепитом стоило бы распространить на сферу услуг для населения, включая бытовые услуги, гостиничный бизнес (где поддержка пока минимальна), салоны красоты и культурно-развлекательную сферу. Не менее остро нуждаются в послаблениях производство и розничная торговля, в первую очередь в непродовольственном сегменте.

Эксперт подчеркивает, что эти рынки сегодня находятся в состоянии упадка именно из-за налоговых изменений, они критически зависимы от потребительского спроса, но при этом сохраняют высокую социальную значимость, а в некоторых регионах и вовсе являются определяющими для развития местной экономики.

Также в некоторых из этих сфер (салоны красоты, бытовые услуги) сильны тенденции «ухода в тень» и сокрытия доходов, потому стимулирующие меры также будут создавать условия для обеления экономики, отмечает юрист.

«Интересным инструментом могло бы стать введение инвестиционных налоговых вычетов в приоритетных сферах экономики, где требуется модернизация, однако такие стимулы могут грозить выпаданием слишком большого объема бюджетных доходов, потому их применение возможно только в исключительных случаях, а также для высокотехнологичных сфер, требующих значительных инвестиций», — говорит Исмаилов.

Насколько меры будут полезны для реального улучшения положения налогоплательщиков — вопрос открытый, однако любые послабления могут стать важным фактором для сохранения конкретных предприятий на рынке и предоставления им шанса, резюмирует эксперт.

