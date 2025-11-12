Эксперт назвал отрасли экономики России, наиболее уязвимые к изменению климата

Ведущий научный сотрудник Камчатского государственного университета Никита Тананаев рассказал, что климатические изменения в России происходят в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по миру. Они затронут все отрасли экономики, сообщает RT .

По данным Росгидромета, среднегодовая температура в России растет значительно быстрее, чем в среднем по планете. Особенно быстрые изменения фиксируются в Арктике. Тананаев отметил, что климатические процессы оказывают серьезное влияние на экономику регионов, и ни одна отрасль не останется незатронутой.

Эксперт пояснил, что глобальное потепление приведет к снижению ВВП, уменьшению производительности труда и росту экономических убытков. Наибольший ущерб, по его словам, ожидается в сельском хозяйстве, где урожайность напрямую зависит от температуры. Кроме того, изменения климата уже проявляются в разных регионах: где-то усиливаются засухи, а где-то увеличивается количество осадков.

Тананаев подчеркнул, что существующие модели экономического планирования должны учитывать долгосрочные климатические риски. Инфраструктура — мосты, дороги, дамбы — должна проектироваться с учетом изменений на десятилетия вперед. В ряде регионов, таких как Камчатский край, Якутия и Москва, уже обновлены планы адаптации к климатическим рискам.

Климатолог добавил, что меры по адаптации должны быть индивидуальными для каждого региона. В Москве важно развивать ливневую канализацию и зеленые зоны, а в Якутии — системы мониторинга наводнений. Тананаев отметил, что климатическое неравенство между регионами требует тесного взаимодействия федеральных и местных властей.

