Засилье полиэстера в женских отделах — это циничный результат глобальной макроэкономики. Хлопок на мировых товарных биржах стал дорогим и волатильным ресурсом из-за климатических сбоев в ключевых регионах-производителях. Об этом РИАМО сообщил эксперт в области промышленности, экономического регулирования, устойчивого развития и мировой экономики стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС Сергей Маликов.

Мужской гардероб консервативен и утилитарен: покупатель ищет базовую футболку или сорочку на несколько лет, поэтому бренды вынуждены инвестировать в долговечное натуральное волокно, чтобы удержать клиента. Женская мода работает по принципу ускоренного оборота: тренды живут один сезон.

Чтобы сохранить маржинальность при постоянной смене коллекций, ритейлеры режут цены на сырье. Синтетика дешевле, она идеально держит сложный крой, плиссировку и яркие принты, чего нельзя добиться от капризного льна или хлопка.

«Производителю выгодно, чтобы платье стоило копейки, выглядело ярко и быстро пришло в негодность, стимулируя новую покупку. К сожалению, это холодный расчет: индустрия продает эмоцию новизны, а не качество материала», — отметил Маликов.

