Эксперт Гаврилов: зумерам грозит старость в нищете

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета ЦБ РФ, кандидат экономических наук Сергей Гаврилов считает, что молодые люди, которые начали работать только в 2025 году, в старости рискуют остаться с мизерной пенсией, сообщает Общественная служба новостей .

Как подчеркнул парламентарий, вопрос о будущем пенсионной системы в стране сейчас почти не затрагивают, но тревожные сигналы становятся заметны.

Он напомнил, что в этом году в РФ заканчивается переходный период реформы повышения пенсионного возраста, начавшийся в 2019 году. Стране удалось сильно экономить бюджетные средства за счет того, что люди позже выходили на пенсию. Но ресурс этой меры не бесконечен — к концу реформы пенсионный возраст россиян перестанет расти, и властям придется искать новые источники уменьшения расходов. И тогда более настойчивыми будут разговоры о пересмотре стоимости пенсионных баллов.

По словам депутата, формула страховой пенсии построена так, что итоговая сумма выплат напрямую зависит от стоимости 1 пенсионного коэффициента. На сегодняшний день он индексируется и повышается, что позволяет хотя бы частично компенсировать растущую инфляцию.

«Если же этот параметр будет снижен или заморожен, то пенсии миллионов граждан фактически окажутся урезанными, даже если формально слово „сокращение“ никто не произнесет. Это не единоразовое решение, а долговременный инструмент: каждый новый балл, заработанный будущими пенсионерами, станет стоить меньше, чем раньше. В перспективе это приведет к снижению уровня жизни пожилых людей»», — сказал Гаврилов.

Депутат добавил, что выбор стратегии «снизить стоимость баллов» в стране сейчас кажется самым простым для российского бюджета, но такой подход обернется подрывом доверия к пенсионной системе.

