Эксперт допустил повышение лимитов и первоначального взноса по семейной ипотеке

В условиях растущей инфляции есть вероятность, что лимиты по семейной ипотеке могут быть повышены, заявил РИАМО управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

При этом правительство сохранит возможность комбинирования льготной программы со стандартными кредитами, уверен эксперт.

Он не исключает, что под давлением ЦБ минимальный первоначальный взнос по семейной ипотеке может быть также увеличен до 30% с целью отсеять неблагонадежных заемщиков с низкой финансовой дисциплиной.

После 1 июля ставка по семейной ипотеке для семей с детьми старше шести лет может быть повышена до 12%. Такой вариант обсуждается в связи с продлением программы до 2030 года.