Сколько будет стоит бензин в Москве летом, если подорожание продолжится?

Цены на бензин идут вверх. Если подорожание продолжится такими же темпами, то к концу лета можно ожидать увеличения ценника в столичном регионе до 65-66 рублей за литр, сообщила РИАМО эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

Меньше чем за месяц цена на АИ-95 выросла на 50 копеек и сейчас составляет 63,5 рубля, а АИ-92 подорожал на 20 копеек. Если подорожание продолжится такими темпами, то к концу лета средняя цена по Москве составит 64,5 рубля за АИ-95.

«Учитывая, что это средняя стоимость за литр бензина, можно прогнозировать, что на разных АЗС автомобилисты увидят ценник 65 и 66 рублей за литр в столичном регионе», — заявила Бунина.

Особый спрос на бензин будет в южных регионах РФ, так как начался активный сезон отпусков: в Краснодарском крае цена за АИ-95 уже сейчас начинается от 65 рублей, за литр АИ-92 просят 58 рублей, констатировала она.

Цены будут такими, если не случится ничего экстраординарного, например, атак на НПЗ, заключила эксперт.