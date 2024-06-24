Сейчас государственная поддержка российских топливных компаний обеспечивает стабильность цен на бензин и дизель, при этом стоимость топлива на АЗС завышена. Поэтому власти должны найти рычаги взаимодействия с НПЗ для обеспечения адекватных цен внутри страны, сообщила РИАМО эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

Эксперт поддерживает точку зрения министра финансов РФ Антона Силуанова, который заявил ранее, что выступает против предложений отменить механизм демпфера в нефтяной отрасли.

«Мнение министра Силуанова корректно, отменять демпферные выплаты нельзя, бензин до 80 рублей, конечно, не взлетит в ближайшее время, но точно будет 60 рублей. Такая цена является критической и на данный момент не обоснованной», — отметила она

Сейчас в Московском регионе средняя цена АИ-95 составляет 57,07 рублей.

«Для того, чтобы внутри России цены не зависели от мировых и от различных санкций, необходимо корректировать серый экспорт. Мы к этому уже приходим и ждем от властей соответствующих действий для этой регулировки», — говорит Бунина.

В настоящее время меры поддержки топливных компаний обеспечивают стабильность цен на бензин и дизель. Но даже сейчас цены на топливо на АЗС завышены, и власти должны найти рычаги взаимодействия с НПЗ, чтобы обеспечить потребителя адекватным ценником внутри страны, полагает эксперт.

Ранее стало известно, что Минфин выступает против предложений отменить механизм демпфера в нефтяной отрасли, поскольку это приведет к существенному подорожанию топлива на внутреннем рынке. Об этом заявил на пленарном заседании Госдумы Антон Силуанов.