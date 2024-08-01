Эксперт БКС: стоимость золота может достичь 2600 долларов за унцию в 2024 году

С технической точки зрения, во фьючерсах на золото сформировался сигнал в пользу дальнейшего роста, так что не исключено достижение отметки в 2 600 долларов за унцию во второй половине 2024 года, заявил РИАМО эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Виталий Манжос.

1 августа биржевая цена золота вновь обновила исторический максимум, преодолев отметку в 2 500 долларов за тройскую унцию после того, как ФРС США сохранила ставку.

«По-видимому, в последние недели в ценах на золото начинает возрастать традиционная премия за геополитические риски», – прокомментировал Манжос.

По его словам, основным драйвером роста цен на золото в последние месяцы оставался спрос со стороны Центробанков разных стран. Эксперт отметил, что одним из ключевых покупателей монетарного золота был Народный банк Китая, который, однако, прекратил закупки с мая текущего года по причине высокой цены драгметалла. И тем не менее, фьючерсы на золото продолжили обновлять свой исторический максимум.

По прогнозу эксперта, цена на золото может продолжить рост до середины ноября, когда разрешится интрига с выборами президента США.

«Однако инвесторам не стоит забывать, что за периодами спроса на золото наступает время охлаждения интереса к нему. После очередного максимума контракты на золото могут заметно просесть в цене и перейти в продолжительное состояние бокового движения», – предупредил аналитик.