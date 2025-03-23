Экс-сенатор Рязанский призвал россиян открывать вклады и копить на недвижимость

Председатель Союза пенсионеров России, бывший первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что в условиях действующего пенсионного законодательства размер пенсии в 100 тыс. рублей для среднестатистического россиянина представляется недостижимым, сообщает Kp.ru .

«Нужно использовать накопительные элементы. Сейчас наиболее выгодные — это банковские депозиты. За 5 лет сбережения могут вырасти в два раза — это существенно», — сказал Рязанский.

Он подчеркнул, что при ежемесячном доходе в размере 230 тыс. рублей человек может откладывать на депозит 150 тыс. рублей. При текущих банковских ставках ежегодный прирост на сберегательном счете составит около 2 млн рублей.

По словам экс-сенатора, эти сбережения позволят будущему пенсионеру сформировать внушительный капитал до 4 млн рублей. Эти средства можно будет использовать для приобретения недвижимости с целью сдачи в аренду.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов назвал условия для пенсии в 100 тыс рублей. По его словам, сегодня данное достижение является малореализуемым.