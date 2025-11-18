Экономист спрогнозировал снижение цен на продукты и электронику в 2025 г

Балынин: цены на яйца, картофель и технику могут снизиться по итогам 2025 года

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что по итогам 2025 года в России ожидается заметное снижение цен на ряд продуктов питания и бытовую технику, сообщает «ФедералПресс» .

По словам Балынина, в 2025 году инфляция может составить около 7%, однако на некоторые товары цены окажутся ниже прошлогодних. Эксперт отметил, что сильнее всего подешевеют куриные яйца — на 20–27%, картофель — на 23–30%. Сейчас цены на эти продукты уже ниже декабрьских 2024 года на 22% и 26% соответственно.

Также Балынин ожидает снижение стоимости риса на 8–10%, сливочного масла на 5–10% и сахара на 4–7%. Среди овощей наиболее заметное удешевление прогнозируется для капусты (на 17–20%), огурцов (на 19–24%) и помидоров (на 5–7%). Экономист объяснил это хорошим урожаем и эффективными программами поддержки сельского хозяйства.

Кроме того, по итогам 2025 года могут подешеветь мобильные телефоны, планшеты и компьютеры — на 10–20%, а также телевизоры, холодильники и пылесосы — на 7–12%. Балынин связал снижение цен на электронику с импортозамещением, укреплением рубля и высокой конкуренцией среди производителей и продавцов.

