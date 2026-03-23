Экономист спрогнозировал рост цен на маркетплейсах
Эксперт финансового рынка Андрей Бархота заявил, что запрет маркетплейсам влиять на цены приведет к росту стоимости товаров на 15–20%, сообщает «Абзац».
Минпромторг предложил поэтапно ограничить влияние маркетплейсов на ценообразование и закрепить право устанавливать стоимость исключительно за продавцами. По замыслу ведомства, это должно поддержать традиционную розницу, которая теряет покупателей и закрывает торговые точки.
Андрей Бархота отметил, что административное сдерживание цен обычно приводит к обратному эффекту.
«Запретить маркетные цены — это все равно, что запретить дождю пролиться летом. Сдерживание стоимости административным путем обычно формирует дефицит, а запрет на скидки провоцирует рост цен. Минпромторг видит в маркетплейсах причину кризиса розницы, поэтому хочет, чтобы они перестали демпинговать. В итоге покупатели столкнутся с переплатой, зато выживут неконкурентные офлайн-магазины, которые едва держатся на плаву», — сказал Бархота.
По оценке эксперта, возможное подорожание будет сопоставимо с текущей разницей между ценами онлайн и в обычных магазинах и составит около 15–25%. Продажи на маркетплейсах могут временно замедлиться, однако площадки попытаются компенсировать эффект за счет программ лояльности и финансовых сервисов.
