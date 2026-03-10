Экономист Щербаченко предупредил о мисселинге при инвестициях

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что финконсультанты могут продавать сложные продукты под видом безрисковых вкладов ради комиссии, сообщает NEWS.ru .

«Мисселинг — это недобросовестная продажа, когда финансовый консультант намеренно вводит клиента в заблуждение, продавая сложный инвестиционный или страховой продукт под видом безопасного вклада», — пояснил Щербаченко.

По его словам, цель таких действий — получить высокую комиссию, скрыв риски и отсутствие государственной страховки. Чаще всего под видом вклада предлагают инвестиционное страхование жизни, паевые инвестиционные фонды или брокерские услуги. Доходность по ним может быть выше, но она не гарантирована, а риски возрастают.

Экономист призвал внимательно читать договор и уточнять, с какой компанией заключается соглашение и подпадают ли средства под систему страхования вкладов. Также важно выяснить срок договора и условия досрочного расторжения.

«Лучше выглядеть занудой, чем потерять сбережения», — подчеркнул Щербаченко.

Если мисселинг уже произошел, необходимо как можно скорее обратиться в банк или компанию и подать заявление о расторжении договора, приложив все документы. Чем быстрее клиент заявит о проблеме, тем выше шанс отменить сделку.

