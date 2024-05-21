Экономист Сазанова: маркетплейсы стали новой формой монополизма в торговле

Имея дополнительные конкурентные преимущества в виде различных льгот, маркетплейсы превратились в монополистов в сфере розничной торговли, а также в одного из главных потребителей низкоквалифицированного труда мигрантов, заявила РИАМО к. э. н., доцент кафедры институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова.

По ее словам, бурный рост маркетплейсов во время пандемии объяснялся санитарными ограничениями, но потребители привыкли к новым видам торговли, и маркетплейсы стали одной из самых востребованных ее форм.

Особенностью маркетплейсов является удобство доставки, поскольку точки продаж располагаются в непосредственной близости от потребителя, в жилых кварталах. Пунктам выдачи достаточно небольшой площади, поскольку товары там хранятся ограниченное время, отмечает эксперт.

Оборотной стороной этого бизнеса является высокая потребность в низкоквалифицированным труде работников складских помещений, грузчиков и так далее. Эту проблему маркетплейсы решают путем привлечения трудовых мигрантов, констатирует Сазанова.

Стимулом бурного роста маркетплейсов стали разработанные для IT-компаний льготы по НДС и страховым взносам, а также по привлечению иностранной рабочей силы. Получив дополнительные конкурентные преимущества, маркетплейсы превратились в монополистов в сфере розничной торговли, а также в одного из главных потребителей низкоквалифицированного труда мигрантов, считает Сазанова.

«Мы наблюдаем, с одной стороны, вытеснение высококачественных торговых услуг низкокачественными, а с другой — множество социальных проблем, порожденных ускоренной иммиграцией. Очевидно, что необходимо сбалансировать ситуацию с целью поддержки добросовестной конкуренции в экономике страны», — высказывает свое мнение эксперт.

Ранее руководитель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов подготовил два законопроекта, которыми предлагается исключить маркетплейсы из получателей льгот по НДС и привлечению к работе в компании иностранных сотрудников. Он считает, что текущая ситуация не обеспечивает добросовестную конкуренцию маркетплейсов с торговыми сетями и другими участниками торговли.