Экономист Разуваев предложил назвать энергорубль «Электроником»

Ранее специалисты Тольяттинского государственного университета и Кабардино-Балкарского государственного университета выступили с инициативой создать в России энергорубль — цифровую валюту для расчетов за электроэнергию. Об этом сообщало ТАСС.

Александр Разуваев предложил собственный вариант названия для такой валюты.

«Я вообще как-то придумал „евразийскую валюту“. Но в данном случае можно назвать, например, „электроник“. Ну, а что? Речь ведь про электричество. И плюс (ред. — на ум приходят) Электроники — первый и второй (ред. — речь о фильме „Приключения Электроника“)», — заявил он.

При этом экономист скептически оценил саму идею энергорубля и внедрение подобных цифровых инструментов. По его мнению, переход на такую систему будет технически сложным и не даст гражданам дополнительных преимуществ, поскольку существующих банковских сервисов достаточно.

